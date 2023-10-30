Что произошло за день: понедельник, 30 октября

Последствия ночных беспорядков в Махачкале, глава СПЧ о памятниках Сталину и планы Франции депортировать 39 россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СК проводит обыски по месту жительства фигурантов дела о беспорядках в Махачкале. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Появившиеся сообщения о гибели полицейского, участвовавшего в восстановлении порядка в аэропорту, в МВД РФ опровергли. В Кремле и в российском МИД сообщили, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа. В связи с ночными событиями Владимир Путин в понедельник проведет большое совещание. Между тем аэропорт Махачкалы возобновил обслуживание рейсов.

- Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян. По данным Парижа, все эти люди являются радикалами. В настоящий момент они "либо в тюрьме, либо взяты под стражу".

- Глава СПЧ назвал установку памятников Сталину проблемой общественности, а не властей. Валерий Фадеев напомнил, что установка монументов является частной инициативой.

- "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика. Телеком-операторы начали исполнять предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

- ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене. По данным спецслужбы, мужчина передавал ВСУ сведения об оборонительных сооружениях полуострова.

- Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций. В 2021 году такой порядок защиты диссертации был установлен для соискателей ученой степени доктора наук.

- Треть месячной нормы осадков выпала в Москве с пятницы. Между тем уже вечером во вторник в столице начнет теплеть. К среде температура воздуха поднимется до плюс 13, теплая погода сохранится как минимум до конца недели.