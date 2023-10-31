Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство ввело временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Он будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно, сообщает сайт правительства.

На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

"Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года.