На Восточном создают инфраструктуру для запуска ядерного буксира к Юпитеру

На космодроме Восточный. Архивное фото. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Центра Келдыша (входит в "Роскосмос") Владимир Кошлаков сообщил, что инфраструктура для подготовки к запуску межпланетного ядерного буксира на орбиту Юпитера в 2030-х годах формируется на космодроме Восточный.

"Ближе к 2030-м годам планируется запуск этого корабля (ядерный буксир - ИФ) с полетом в дальнейшем на орбиту Юпитера. На космодроме Восточный соответствующая инфраструктура сейчас формируется", - сказал Кошлаков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". Разработку ведет Центр Келдыша.