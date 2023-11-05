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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

На Восточном создают инфраструктуру для запуска ядерного буксира к Юпитеру

На Восточном создают инфраструктуру для запуска ядерного буксира к Юпитеру
На космодроме Восточный. Архивное фото.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Центра Келдыша (входит в "Роскосмос") Владимир Кошлаков сообщил, что инфраструктура для подготовки к запуску межпланетного ядерного буксира на орбиту Юпитера в 2030-х годах формируется на космодроме Восточный.

"Ближе к 2030-м годам планируется запуск этого корабля (ядерный буксир - ИФ) с полетом в дальнейшем на орбиту Юпитера. На космодроме Восточный соответствующая инфраструктура сейчас формируется", - сказал Кошлаков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". Разработку ведет Центр Келдыша.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Восточный Роскосмос Владимир Кошлаков Центр Келдыша
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