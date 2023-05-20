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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год
Фото: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Куба хотела бы нарастить турпоток из России сначала до 200 тыс. человек в год, а затем и до полумиллиона, заявил министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.

"Россия исторически является одной из основных четырех стран, граждане которой посещают Кубу. В разгар пандемии Россия заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество составило 178 тыс. туристов в год. Мы хотели бы перейти за барьер в 200 тыс. туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", - сказал он на двусторонней встрече по вопросам взаимодействия в области туризма с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

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На встрече обсудили меры по увеличению турпотока, стимулированию инвестиционной активности и вопросы подготовки кадров для туротрасли. Чернышенко отметил, что взаимный безвизовый режим (до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней), налаженное регулярное прямое авиасообщение, а также дружественные отношения между нашими народами могут стать прочной основой для дальнейшего сотрудничества.

"Совместными усилиями мы сможем создать необходимые условия для роста взаимного турпотока между нашими странами и уже в текущем году достичь допандемийных показателей. Принято решение о возобновлении регулярных полетов из Москвы на Кубу. Российские туроператоры наращивают прямое чартерное авиасообщение - с июня запустится 4 рейса в неделю в Варадеро, а также 2 рейса каждые 10 дней в Кайо Коко", - сказал он.

Вице-премьер считает, что по итогам 2023 года турпоток на Кубу может достичь 150 тыс. человек.

По итогам двусторонней встречи между Россией и Кубой был подписан ряд соглашений, направленных на развитие туризма.

Ранее Чернышенко заявил, что регулярное авиасообщение с Кубой возобновится с 1 июля. Рейсы из Москвы в Гавану будет осуществлять авиакомпания "Россия", на первом этапе два раза в неделю.

Куба Дмитрий Чернышенко Хуан Гарсия Гранда
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