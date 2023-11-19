Что произошло за день: воскресенье, 19 ноября

Ураган в Сибири, мисс Вселенная и амбиции латвийского министра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Непогода с ураганным ветром пришла сибирские регионы. Один человек погиб в Алтайском крае. Три человека погибли и 18 пострадали из-за стихии в Кузбассе. Режим ЧС введен в Новокузнецке и Прокопьевске Кемеровской области. Сильный ветер привел к массовым отключениям электроснабжения в нескольких регионах Сибири - всего без света остались более 225 тысяч человек. В ряде районов нарушено водоснабжение. Задержаны десятки поездов.

- Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией. Работы ведутся в финском Вартиусе, остающемся действующим погранпереходе на границе с РФ. В Хельсинки допускают, "что иммигрантов со стороны России будет прибывать все больше и больше".

- Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки" 22 ноября. Также на следующей неделе российский лидер будет участвовать в мероприятии по линии ОДКБ в Минске.

- Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО. Он готов внести вклад в развитие альянса, опираясь на "четкое понимание российской угрозы".

- Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная". Первой вице-мисс стала участница из Таиланда. Второй вице-мисс - представительница Австралии. Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20.