Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Что произошло за день: воскресенье, 19 ноября

Ураган в Сибири, мисс Вселенная и амбиции латвийского министра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Непогода с ураганным ветром пришла сибирские регионы. Один человек погиб в Алтайском крае. Три человека погибли и 18 пострадали из-за стихии в Кузбассе. Режим ЧС введен в Новокузнецке и Прокопьевске Кемеровской области. Сильный ветер привел к массовым отключениям электроснабжения в нескольких регионах Сибири - всего без света остались более 225 тысяч человек. В ряде районов нарушено водоснабжение. Задержаны десятки поездов.

- Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией. Работы ведутся в финском Вартиусе, остающемся действующим погранпереходе на границе с РФ. В Хельсинки допускают, "что иммигрантов со стороны России будет прибывать все больше и больше".

- Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки" 22 ноября. Также на следующей неделе российский лидер будет участвовать в мероприятии по линии ОДКБ в Минске.

- Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО. Он готов внести вклад в развитие альянса, опираясь на "четкое понимание российской угрозы".

- Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная". Первой вице-мисс стала участница из Таиланда. Второй вице-мисс - представительница Австралии. Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека погибли и 18 пострадали из-за стихии в Кузбассе

Три человека погибли и 18 пострадали из-за стихии в Кузбассе

Главы МИД РФ и Ирана подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Газе

Режим ЧС из-за последствий урагана ввели еще в одном городе Кузбасса

Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки" 22 ноября

Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки" 22 ноября

Режим ЧС введен в Новокузнецке из-за последствий урагана

Поваленное ветром дерево убило двух человек в Новокузнецке

В Красноярском крае из-за урагана без света остаются почти 35 тыс. человек

В Красноярском крае из-за урагана без света остаются почти 35 тыс. человек

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч абонентов

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч абонентов

Что произошло за день: суббота, 18 ноября

МИД РФ предупредил чешского дипломата об ответных мерах в отношении имущества Чехии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });