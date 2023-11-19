Три человека погибли и 18 пострадали из-за стихии в Кузбассе

Последствия сильного ветра в Новокузнецке Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами урагана в Кемеровской области. Еще 18 пострадали. Режим повышенной готовности ввели власти региона, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сообщается также, что скорость ветра доходила до 33-35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Алексея Шульгина.

На прошедшем заседании оперштаба министерствам, главам муниципалитетов и ведомствам поставлены задачи о ликвидации последствий.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация в Новокузнецке и Прокопьевске.

"Так, в части районов столицы Южной агломерации нет электроэнергии. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются в Абашево, части Кузнецкого района, Дальнем Куйбышево, Листвягах, Притомском, Абагуре, части Центрального района", - говорится в сообщении.

Кроме того, занятия первой смены в школах Новокузнецка в понедельник отменены. Решение о работе второй смены будет принято 20 ноября.

Часть школ Прокопьевска также переведена на удаленное обучение.