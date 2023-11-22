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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Шахта "Листвяжная" остановила добычу угля после возгорания в забое

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") остановило добычу угля после возгорания в забое.

"В настоящее время работы в очистном забое лавы приостановлены", - сообщили на предприятии.

По словам представителя "Листвяжной", 20 ноября машинист горных выемочных машин сообщил о возгорании площадью около 0,06 кв. м на забойной дорожке возле одной из секций механизированной крепи. Очистной комбайн и забойный конвейер в лаве были остановлены, работники самостоятельно потушили огонь огнетушителем.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

"Листвяжная" в июле возобновила угледобычу после перерыва, который начался после ЧП в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были остановлены.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисных организации.

Листвяжная СДС СДС-Уголь
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