Движение троллейбусов останавливают в Крыму и Севастополе из-за шторма

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Троллейбусы прекратили в воскресенье работу в Симферополе и на трассе до Ялты, где устраняют последствия продолжающегося шторма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

С 23:00 мск троллейбусы прекращают работу также в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с.

Крючков добавил, что в некоторых районах Крыма из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи.

"По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, и около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов", - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Евпатории с улиц Симферопольская и Лиманная эвакуированы жители, они размещены в двух пунктах временного размещения.

Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило частные дома, дороги, повалило деревья и сорвало крыши, 40 тыс. жителей Крыма остались без света.