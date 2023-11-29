Заболеваемость ВИЧ в России за четыре года снизилась почти на 35%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России за четыре года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти на 35%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

По данным за 2022 год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило чуть более 55 тыс. человек, отметил министр.

"Мы продолжаем держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В 2022 году он составил 32% населения, что позволяет нам достоверно говорить о сохранении уверенного тренда на ежегодное снижение числа новых пациентов", - добавил Мурашко.

Министр добавил, что, по данным Федерального регистра лиц за 2022 год, охват терапией инфицированных ВИЧ-инфекцией составляет практически 87%. Он отметил, что это высокие цифры.