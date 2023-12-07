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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Сенаторы одобрили увеличение штрафов за нарушения при обработке биометрии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности за незаконную обработку персональных биометрических данных.

В соответствии с этим законом, штраф для гражданина за обработку и размещение персональных биометрических данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Штраф для граждан за повторное подобное нарушение составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, говорится в законе.

Ответственность за подобные нарушения составит для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей; за повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Закон также дополняет КоАП РФ отдельной статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством требований.

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч руб., на юридических - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Совет Федерации
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