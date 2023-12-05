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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Мишустин сообщил о кратном увеличении выпуска средств для полевой медицины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российская промышленность кратно увеличила производство высококачественных гемостатических повязок и другого специального медицинского инструментария, заявил на заседании координационного штаба по обеспечению потребностей СВО премьер-министр Михаил Мишустин.

"Отдельно скажу об оказании первой помощи и о лечении. Наша промышленность быстро отреагировала на потребности системы здравоохранения. Мы оперативно наладили производство мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях, и кратно увеличили по высококачественным отечественным гемостатическим повязкам", - сказал премьер.

Он отметил, что ранее преимущественно использовались импортные повязки.

"То же самое касается целого ряда позиций специального медицинского инструментария, выпуск которого впервые начат и налажен в нашей стране", - добавил Мишустин.

Он также сообщил, что в стране в три раза выросло производство бронетанковой техники, и в два раза - авиатехники.

"По всей линии размещения войск уже построены тысячи инженерных сооружений", - добавил он.

Михаил Мишустин СВО
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