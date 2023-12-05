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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Кагарлицкого начнут судить 11 декабря в Сыктывкаре

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Судебный процесс по делу социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) начнется 11 декабря в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

В РоссииСоциолог Борис Кагарлицкий задержан по делу об оправдании терроризмаСоциолог Борис Кагарлицкий задержан по делу об оправдании терроризмаЧитать подробнее

На выездном заседании в Сыктывкаре суд 11 декабря начнет рассматривать уголовное дело об оправдании терроризма. Слушания проведут в помещении Верховного суда Коми. Заседание назначено на 13:00.

Сыктывкарский городской суд в конце июля отправил Кагарлицкого под арест.

По версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Его адвокат Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным".

Президент РФ Владимир Путин в октябре пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В августе он пополнил перечень террористов и экстремистов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.

Борис Кагарлицкий
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