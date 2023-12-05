Долг "Роснано" перед Совкомбанком сократился до 9 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с задолженностью "Роснано" перед Совкомбанком "хорошая", долг сократился до 9 млрд рублей, заявил на вебинаре "Синары" директор по связям с инвесторами Совкомбанка Андрей Оснос.

"У нас было большое exposure на "Роснано" - порядка 38 млрд рублей когда-то. Это все под гарантии Минфина, но мы, честно говоря, довольно сильно перепугались, когда эта вся история началась несколько лет назад. В итоге мы первыми реструктурировали снижением ставки взамен на погашение самых длинных кредитов", - сообщил он.

""Роснано" заявило, что они успешно прожали банк, прогнули банкиров. Мы, собственно, закрыли самые длинные кредиты. Сейчас у нас там, по памяти, порядка 9 млрд рублей коротких кредитов под гарантии Минфина. С "Роснано" все хорошо", - отметил топ-менеджер банка.

АО "Роснано" было создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". В конце 2021 года стало известно о финансовых проблемах госкорпорации: компания сообщила о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок".

Совкомбанк был крупнейшим кредитором госкомпании - общий объем долга "Роснано" по кредитным линиям этого банка на 30 июня 2021 г составлял 38 млрд рублей. В январе 2022 года стороны сообщили о досрочном погашении компанией 15 млрд рублей кредитов Совкомбанка и о пересчете процентной ставки по долгу.

В начале октября 2023 года "Роснано" в своем отчете предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.