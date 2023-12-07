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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Встреча Путина с президентом Ирана пройдет после форума ВТБ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет" ограничится выступлением, сессии вопросов-ответов с участием главы государства не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что встреча Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси пройдет после форума ВТБ. По его словам, переговоры состоятся в традиционных форматах - узком и расширенном. Заявления лидеров для журналистов по итогам встречи не ожидается, добавил пресс-секретарь президента.

Песков также назвал "полезным стечением обстоятельств" то, что визит в РФ президента Ирана состоится вскоре после поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он пояснил: "Разговор и обмен мнениями, прежде всего по основным проблемам региона, по войне на Ближнем Востоке - это в интересах всех стран".

Владимир Путин Дмитрий Песков Иран ВТБ
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