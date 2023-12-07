Путин поблагодарил принца Мухаммеда за усилия на украинском направлении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия признательна за гуманитарные и политические усилия властей Саудовской Аравии на украинском направлении, говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента Владимира Путина в с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые его королевским высочеством Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем и председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключенных разных национальностей, и продолжающиеся усилия в этом направлении", - говорится в документе.