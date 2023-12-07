Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин поблагодарил принца Мухаммеда за усилия на украинском направлении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия признательна за гуманитарные и политические усилия властей Саудовской Аравии на украинском направлении, говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента Владимира Путина в с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые его королевским высочеством Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем и председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключенных разных национальностей, и продолжающиеся усилия в этом направлении", - говорится в документе.

Украина Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Россия за 10 месяцев удвоила импорт сигарет

Госдума разрешила хранить удобрения в водоохранных зонах портов

ФСБ задержала гражданина Белоруссии, причастного к подрыву поездов в Бурятии

Песков не стал комментировать возможность национализации "Балтики"

Госдума приняла закон о выдаче охотничьего билета только после сдачи экзамена

Госдума приняла закон о выдаче охотничьего билета только после сдачи экзамена

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать до 350 тысяч Lada в 2023 году

Принят закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян

Принят закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян
Пандемия коронавируса

В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

ВЭБ рассчитывает добиться разрешения не замещать евробонды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });