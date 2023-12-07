Подсанкционные компании вывели из-под закона о запрете "спящих" лицензий

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О недрах", которые прекращают практику "спящих" лицензий на геологоразведку; из-под ужесточения законодательства вывели подпавшие под санкции компании.

Правительство внесло законопроект № 63540-8 в палату в январе 2022 года.

По действующему законодательству, срок лицензии на геологическое изучение недр составляет 5 лет, а для отдельных регионов и шельфа - 7 и 10 лет соответственно. Есть возможность продлить действие лицензии для завершения геологоразведочных работ (ГРР), этим пользуются некоторые компании - работы затягиваются, появляются так называемые "спящие" лицензии, владельцы которых продляют сроки, уплачивая незначительный платеж за пользование недрами.

Для пресечения данной практики принятый закон устанавливает, что после истечения планового срока лицензии кратно увеличивается размер ставки для ее продления: первый год - в 2 раза, второй год - в 10 раз, третий и последующий годы - в 100 раз.

При этом предусмотрен механизм защиты для добросовестных недропользователей - если геологоразведка затянулась по объективным причинам, производится вычет затрат на проведение работ.

Ко второму чтению депутаты уточнили, что сумма регулярного платежа уменьшается на сумму расходов на осуществление геологического изучения на данном участке недр независимо от случаев перехода права пользования недрами и переоформления лицензии.

Кроме того, была добавлена норма, что пункт о повышении ставки в случае продления лицензии не распространяется на пользователей недр, подпавших под иностранные санкции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.