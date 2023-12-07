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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Протокол на поставки свинины из РФ в Китай может быть подписан до конца года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях для поставок российской свинины на китайский рынок Россельхознадзор может подписать с КНР до конца года.

Как сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь", об этом глава службы Сергей Данкверт заявил во время научно-практической конференции "Ветеринария в продовольственной и биологической безопасности", которая проходит в подведомственном службе Федеральном центре охраны здоровья животных.

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"Мы досогласовали последние вопросы и в конце года, вероятно, уже подпишем протокол", - сказал Данкверт.

Глава службы сообщил, что с 4 по 14 декабря в России находятся представители Главного таможенного управления Китая. Инспекторы изучают систему ветеринарного надзора, деятельность научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещают российские свиноводческие предприятия, заинтересованные в поставках продукции в Китай.

Как сообщалось, в сентябре этого года Китай снял эпизоотические ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Это в перспективе позволит начать поставки российской свинины в КНР.

По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины может достигнуть 400-500 тыс. тонн в год. В этом году союз прогнозирует его в объеме 250 тыс. тонн.

Россельхознадзор Минсельхоз Китай
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