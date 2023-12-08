Минфин расширил для филиалов дружественных банков круг операций с ценными бумагами

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин доработал текст законопроекта о работе филиалов банков дружественных стран в России. Документ сохраняет основные принципы, заложенные в прошлую версию проекта, однако теперь расширяется круг доступных для филиалов операций с ценными бумагами.

Работа филиалов с физлицами по-прежнему будет ограничена денежными переводами, однако теперь в некоторых случаях разрешается передача информации о таких операциях иностранным банкам. Кроме этого, вводится запрет на привлечение филиалами платежных агентов.

Проектом также ужесточается ряд условий, в том числе появился пункт, согласно которому Банк России сможет устанавливать требования и проводить оценку качества системы внутреннего контроля филиала.

Доработанный законопроект был в ноябре направлен министерством на согласование в ЦБ, Минэкономразвития и Росфинмониторинг, "Интерфакс" ознакомился с документом.

Гарантийный депозит

Законопроект сохранил требование об обязательном внесении гарантийного депозита в рублях на коррсчет в ЦБ, открытый иностранным банком. Минимальная сумма депозита - минимальный уставный капитал банка с универсальной лицензией (1 млрд рублей).

В прежнем тексте проекта была оговорка о том, что совет директоров ЦБ на ежегодной основе сможет устанавливать случаи, когда гарантийный депозит может быть оплачен в иностранной валюте, которая была убрана из обновленной версии проекта.

При этом, как и ранее, предполагается, что общий размер гарантийного депозита будет формироваться согласно требованиям ЦБ. Они, в свою очередь, могут корректироваться в обе стороны в зависимости от объема обязательств, которые берет на себя филиал.

В обновленном тексте законопроекта уменьшился срок возврата средств, размещенных на гарантийном депозите, в случае отзыва или аннулирования лицензии иностранного банка на работу в России через свой филиал. Теперь неиспользованные средства на депозите (после расчета по обязательствам) будут возвращены иностранному банку по истечении одного года после включения сведений об прекращении действия аккредитации в соответствующий реестр.

Согласно прошлой версии проекта предполагалось, что в случае аннулирования лицензии неиспользованные средства с депозита будут возвращены в течение трех лет, а в случае отзыва лицензии - в течение пяти лет.

При этом в новом тексте проекта уточняется, что если средств на депозите будет недостаточно для расчета с кредиторами, то Агентство по страхованию вкладов (АСВ, выполняющее функции временной администрации) направит иностранному банку реестр требований таких кредиторов.

Доступные операции

Принцип работы филиалов иностранных банков с физическими лицами не изменился. Согласно законопроекту, им запрещаются банковские операции и сделки с физлицами, кроме переводов денежных средств без открытия счета (в том числе электронных денежных средств). Также филиалы смогут совершать покупку и продажу иностранной валюты. При этом в доработанном тексте проекта уточняется, что купля-продажа валюты в безналичной форме с физлицами разрешается только для целей денежных переводов.

Работа филиалов с юридическими лицами также осталась без изменений. Она будет включать открытие и ведение счетов, переводы по поручению юрлиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам, а также инкассацию и кассовое обслуживание.

Первоначальные текст проекта предполагал, что на рынке ценных бумаг филиалы смогут совершать операции только с облигациями ЦБ и ОФЗ. Доработанный документ дает право филиалам на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, кроме доверительного управления (как с физическими, так и юридическими лицами).

Помимо этого, филиалам иностранных банков запрещается проводить операции с драгметаллами, а также заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. При этом предусмотрены несколько исключений, например, в части заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. А также в некоторых случаях продажи имущества филиала.

Изменения требований

Одно из условий для работы в России через свой филиал - вести банковскую деятельность не менее трех лет. Прошлая редакция проекта предполагала, что иностранный банк должен будет иметь право на осуществление банковских операций в течение как минимум пяти лет.

В доработанном проекте сохранился запрет на открытие филиалами структурных подразделений, но теперь к нему также добавился запрет на привлечение банковских платежных агентов.

Кроме этого, документ уточняет формулу расчета одного из обязательных нормативов - финансового рычага филиала иностранного банка. Он определяется отношением размера гарантийного депозита к сумме активов филиала иностранного банка, взвешенных по уровню кредитного риска 100%. Минимальное допустимое значение - 0,5%.

Методика расчета других обязательных нормативов, которые не перечисляются в документе (ранее среди них была ликвидность), будет устанавливаться нормативными актами ЦБ. При этом из проекта пропала статья о том, что лицензия может быть отозвана при нарушении предельного значения любого из нормативов ЦБ.

Также из списка обязательной информации, которая должна раскрываться на сайте филиала иностранного банка, исключили требование о раскрытии лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Филиалы для передачи информации о переводах также будут обязаны использовать Систему передачи финансовых сообщений ЦБ или другие российские системы, которые передают и хранят информацию только в РФ. Ранее исключением были трансграничные платежи.

В новой версии законопроекта уточняется, что данные требования также не распространяются на взаимодействие филиала с иностранным банком-посредником при переводе в иностранной валюте, а также при передаче информации иностранному банку, который работает в России через свой филиал.

В обновленном тексте отмечается, что ЦБ сможет устанавливать требования и проводить оценку качества системы внутреннего контроля (в том числе управления рисками и внутреннего аудита), их соответствия характеру и масштабу операций, проводимых филиалом, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Если ЦБ обнаружит несоответствие требованиям, филиалу будет выдано предписание.

Кроме этого, в проекте появилась статья, согласно которой иностранному банку может быть отказано в лицензии, если будут основания предполагать, что открытие его филиала в России "создаст угрозу стабильности банковской системы Российской Федерации и (или) интересам лиц, с которыми предполагается осуществление банковских операций и сделок филиалом иностранного банка".

В случае принятия закон вступит в силу через полгода с момента официального опубликования.