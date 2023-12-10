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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Москву

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с очередной группой россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", сообщили в воскресенье утром "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Это уже 11-й спецрейс, который совершила авиация чрезвычайного ведомства в ходе гуманитарной миссии по эвакуации сограждан из зоны палестино-израильского конфликта.

Перешедших границу с Египтом граждан РФ и членов их семей автобусами единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, отметили в МЧС.

Накануне в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что еще 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска "Рафах".

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек. В Россию 10 рейсами авиации ведомства прибыли свыше 940 человек, в том числе более 420 детей.

МЧС РФ сектор Газа
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