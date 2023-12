Компания-владелец Альфа-банка попросила признать ее экономически значимой организацией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Компания "АБ Холдинг", контролирующая Альфа-банк, обратилась с просьбой включить ее в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Включение в перечень, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранной холдинговой компании (ИХК), например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также статус ЭЗО у компании позволяет российским бенефициарам, которые владеют ею через ИХК, получить акции и доли в прямое владение через суд, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Формирование перечня ЭЗО началось в правительстве после вступления в силу 470-ФЗ в августе 2023 года, пока не сообщалось о включении в него компаний. На получение статуса ЭЗО могут рассчитывать соответствующие ряду условий компании (выручка, штат, наличие статуса системно значимой кредитной организации), в которых иностранным структурам из "недружественных" юрисдикций (иностранные холдинговые компании, ИХК) либо владельцам из таких стран принадлежат не менее 50%.

"Интерфакс" направил запросы в Альфа-банк и Минэкономразвития.

Менеджмент Альфа-банка рассматривал разные варианты "переезда" схемы владения. В начале марта стало известно, что основатели Альфа-групп Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в банке партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивалась в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщала со ссылкой на источники Financial Times.

Ожидалось, что Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Актуальная схема владения Альфа-банком неизвестна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был "АБ Холдинг", принадлежащий ABH Financial Ltd.

Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка заключен еще в феврале и ждет регуляторных согласований стран ЕС и России, говорилось в отчете "АБ Холдинга" за 2022 год. Соглашение содержит ряд условий, включая получение разрешения от Министерства финансов Кипра. Пока это и все другие условия не будут выполнены, сделка не может быть закрыта.

В начале сентября этого года ABH Holdings S.A. сообщил, что одобрение сделки все еще ожидается. Статус заявки остается неясным из-за отсутствия официального ответа от подразделения по осуществлению санкций в финансовом секторе министерства Кипра (MEK). "Несмотря на добросовестные попытки ABH Financial взаимодействовать с MEK, к сожалению, процесс оформления сделки на сегодняшний день не продвинулся, так как нам не предоставили никакого решения или даже четких указаний. В связи с этим мы связались не только с кипрским регулятором, но и с руководством Европейской комиссии (EC) в августе 2023 года, но до сих пор не получили ответ", - говорилось в заявлении.

Как отмечала компания, сложилась крайне противоречивая ситуация: с одной стороны, ЕС ожидает, что европейский бизнес группы выйдет из российских активов, а с другой стороны, регулирующие органы ЕС не дают разрешения на эти сделки.

В середине августа Фридман и Авен попали под санкции США. Как говорилось в сообщении американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), попавшие под ограничения лица осуществляли или по-прежнему осуществляют деятельность в российском финансовом секторе, а также входят/входили в наблюдательный совет Альфа-групп, одного из крупнейших финансовых и инвестиционных конгломератов России. Бизнесмены уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии.

По данным источников "Интерфакса", ранее заявление на включение в список ЭЗО также направляли компании группы "Тинькофф" (это подтверждали в Минэкономразвития, которое аккумулирует заявки на включение в перечень).