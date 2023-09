Согласование новой схемы владения Альфа-банком забуксовало на Кипре

ABH Holdings назвал противоречивой сложившуюся ситуацию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кипрские власти до сих пор не дали разрешения на сделку по продаже российского банковского актива Альфа-групп, продающая сторона обратилась к руководству Еврокомиссии, говорится в заявлении люксембургской ABH Holdings S.A.

В начале марта стало известно, что основатели Альфа-групп Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в Альфа-банке партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивалась в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщало со ссылкой на источники издание Financial Times.

Ожидается, что Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Актуальная схема владения Альфа-банком не известна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был принадлежащий ABH Financial Ltd "АБ Холдинг".

Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка заключен еще в феврале, для сделки нужны регуляторные согласования стран ЕС и России, говорилось в отчете "АБ Холдинга" за 2022 год.

Как сообщает ABH Holdings S.A., соглашение содержит ряд условий, включая получение разрешения от Министерства финансов Кипра. Пока это и все другие условия не будут выполнены, продажа сделка не может быть закрыта.

"С момента подачи официальной заявки прошло почти семь месяцев, однако одобрение все еще ожидается, и статус заявки остается неясным из-за отсутствия официального ответа от подразделения по осуществлению санкций в финансовом секторе министерства Республики Кипр (MEK). Несмотря на добросовестные попытки ABH Financial взаимодействовать с MEK, к сожалению, процесс оформления сделки на сегодняшний день не продвинулся, так как нам не предоставили никакого решения или даже четких указаний. В связи с этим мы связались не только с кипрским регулятором, но и с руководством Европейской комиссии (EC) в августе 2023 года, но до сих пор не получили ответ", - говорится в заявлении.

Как отмечает компания, сложилась крайне противоречивая ситуация: с одной стороны, ЕС ожидает, что европейский бизнес группы выйдет из российских активов, а с другой стороны, регулирующие органы ЕС не дают разрешения на эти сделки.

"Мы надеемся, что пресс-релиз поможет привлечь внимание к этой ситуации", - говорится в заявлении.

В середине августа Фридман и Авен попали под санкции США. Как сообщало OFAC, попавшие под ограничения лица осуществляли или по-прежнему осуществляют деятельность в финансовом секторе России, а также входят/входили в наблюдательный совет Альфа-групп, одного из крупнейших финансовых и инвестиционных конгломератов России. Бизнесмены уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии.