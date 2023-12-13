В Госдуме уточнили критерии для включения в перечень экономически значимых организаций

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Экономически значимыми российскими организациями (ЭЗО) смогут стать недропользователи со штатом от 500 сотрудников, профучастники финансового рынка с активами в управлении от 400 млрд рублей, а также структуры, чьи сервисы использует более 2 млн пользователей.

Такие поправки одобрил перед вторым чтением законопроекта № 475202-8 комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Проект вносит изменения в закон №470-ФЗ. Он вводит понятие ЭЗО и наделяет правительство правом формировать перечень таких организаций, конечные российские бенефициары которых могут через суд получить их акции и доли в них в прямое владение, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

По этому закону к ЭЗО могут быть отнесены компании, где уровень прямого или косвенного участия российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) превышает 50%, либо он более 30%, но они могли определять решения ИХК, либо более 20%, но к акционерам или самой ЭЗО применены ограничительные меры блокирующего характера "недружественными" государствами или их объединениями.

Учитывается также величина бизнеса: к значимым могут быть отнесены организации с суммарным объемом выручки (с учетом юрлиц, входящих в одну группу) более 75 млрд рублей, совокупной стоимостью активов свыше 150 млрд рублей, суммой уплаченных налогов не менее 10 млрд рублей и количеством сотрудников более 4 тысяч (должно соблюдаться одно из этих условий). Кроме того, такой статус могут получить системно значимые кредитные организации и их материнские структуры, компании, которые внедряют технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг или участвуют в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест либо признаны на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.

Теперь, согласно обновляемому списку критериев, к числу ЭЗО смогут быть также отнесены участники рынка ценных бумаг - управляющие компании (УК), распоряжающиеся активами не менее 300 тысяч клиентов на сумму более 400 млрд рублей. На этот статус сможет претендовать и материнская структура такой УК, но есть обязательное условие - или она, или "дочка" должны оказывать "существенное влияние на обеспечение стабильности и развитие финансового рынка" России.

Также в перечень ЭЗО могут быть включены компании, если их услугами и сервисами пользуются более 2 млн человек. Кроме того, этот статус может быть предоставлен структурам с правом пользования недрами в России (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых), если количество сотрудников у них или их дочерних структур более 500 человек.

Закон, вступивший в силу 4 сентября 2023 года, не устанавливает сроки, в течение которых правительство должно сформировать список ЭЗО. Пока он не опубликован. Источники "Интерфакса" сообщали, что на этот статус претендуют компании группы "Тинькофф" (видимо, речь идет о TCS Group, в которую входит, в частности, Тинькофф банк - ИФ) и АО "АБ Холдинг", контролирующее Альфа-банк.