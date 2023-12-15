Закон о долевом страховании жизни принят в III чтении

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), который вводит новый вид страхования жизни с инвестиционной составляющей, аналог известного в международной практике unit-linked.

Законопроект № 216703-8 вносит изменения в законы "Об организации страхового дела" и "Об инвестиционных фондах".

Комментируя принятие закона, в Банке России отметили, что "на российском рынке появится новый инструмент для долгосрочных инвестиций - долевое страхование жизни (ДСЖ). В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ".

Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию, отмечает регулятор. В договоре ДСЖ будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование жизни. Новый продукт страховщики смогут предлагать клиентам с 1 января 2025 года, когда вступят в силу соответствующие нормы закона.

"Паи ПИФ, в которые вложены средства по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента, что защитит его от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании. Права пайщиков ПИФ защищены законом об инвестиционных фондах", отмечает ЦБ.

Перед вторым чтением законопроекта депутаты скорректировали сроки вступления его статей в силу, разделив их на 3 этапа. Кроме того, были определены некоторые юридические моменты, в том числе связанные с правами инвесторов по полисам ДСЖ в случае неплатежеспособности страховщика, порядок действия "периода охлаждения" для потребителей по полисам ДСЖ и ряд других. Помимо этого, Банк России наделяется "правом в своих нормативных актах устанавливать требования к условиям и порядку осуществления долевого страхования жизни".

"Закон о ДСЖ вступает в силу со дня его официального опубликования, однако на практике его применение возможно только с 1 января 2025 года, когда вступают в силу положения, связанные с заключением договоров ДСЖ", - пояснил "Интерфаксу" глава Ассоциации страховщиков жизни Виктор Дубровин.

По его словам, "третий этап вступления сроков законопроекта в силу означает, что с 1 января 2026 года отменяется возможность для участников рынка продолжать практику бизнеса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), во всяком случае, в привычном нам сегодня виде". Таким образом, "для регуляторов и участников рынка остается весь следующий год на подготовку к реализации нового закона о ДСЖ при том, что основные его положения будут всем известны", отметил Дубровин.

Закон о ДСЖ предусматривает, что страхователь по договору является владельцем инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Застрахованным лицом по договору долевого страхования жизни является страхователь.

Договор ДСЖ допускает "комбинацию объектов" страхования. Выплата по полису ДСЖ складывается из двух частей и состоит из инвестиционной части, связанной с паями, а также непосредственно с рисковой страховой выплатой или выплатой "по дожитию" (достижением обусловленного договором срока). При этом страховая часть должна быть "существенной", следует из закона.

Программа ДСЖ предполагает возможность для страхователя инвестировать средства только в ПИФы - открытого и закрытого типа (в последнем случае со взносом от 10 млн рублей).

В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако такое право страхователя подразумевает, что инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик.

Период охлаждения по договору ДСЖ действует 14 рабочих дней с момента уплаты страхователем страховой премии, если страховщиком не приобретены по указанию страхователя инвестиционные паи, определенные в соответствии с договором долевого страхования жизни. При этом условии страховая компания "обязана возвратить страхователю уплаченную им страховую премию в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя об отказе от договора долевого страхования жизни".

Предполагается, что размер инвестдохода, подлежащего распределению по полису ДСЖ, определяется страховщиком.

Для осуществления операций в рамках ДСЖ страховщик может получить лицензию управляющей компании (УК) или работать через уже действующую на рынке УК.

В закон о ДСЖ на этапе подготовки ко II чтению были включены поправки на другую тему - об отсрочке на 1 год (до 1 января 2025 года) вступления в силу положений закона об организации страхового дела в РФ, связанных с увеличением уставных капиталов всех категорий страховщиков (за исключением страховщиков ОМС). Они также приняты в III чтении Госдумой.