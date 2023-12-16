Энергоснабжение более 50% потребителей восстановили в Ростовской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Работа более 750 энергообъектов восстановлена за сутки на территории Ростовской области после технологических нарушений из-за непогоды, сообщает в субботу пресс-служба филиала "Россети Юг".

"Россети Юг" восстановили электроснабжение более 50% потребителей Ростовской области, пострадавших во вторую волну непогоды, которая накрыла регион в ночь с 14 на 15 декабря. В их числе потребители района Александровка в Ростове-на-Дону и города Аксая", - говорится в сообщении.

В работах по устранению технологических нарушений участвуют почти 100 бригад, включающих около 400 человек и свыше 130 единиц спецтехники.

Также на территории Ростовской области задействовано 30 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 3,9 МВт.

Ранее Минэнерго России сообщало, что к 10:00 по московскому времени из-за непогоды обесточенными оставались 99,1 тыс. потребителей Ростовской области.