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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области
Фото: Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Теплоснабжение и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов нарушено в Ростовской области из-за отключений электроснабжения, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10:00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи", - написал Голубев в телеграм-канале по итогам заседание регионального штаба по ЧС.

Он отметил, что устранить отключения электроснабжения, нарушившее теплоснабжение и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов области, коммунальные службы обещают в течение дня.

Между тем власти Ростовской области организовали работу шести пунктов обогрева и питания, рассчитанных на 360 мест. Четыре из них развернуты в Аксайском районе, еще два в Гуково.

Голубев подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сложилась в Аксайском районе. Здесь подготовлены к развертыванию еще 13 пунктов обогрева на 1520 мест.

В настоящее время к ликвидации аварий в Ростовской области привлечено 150 бригад, включающих более 520 человек и 188 единиц спецтехники, отметил губернатор.

Ранее Минэнерго России сообщало, что к 10:00 мск из-за непогоды обесточенными оставались 99,1 тыс. потребителей Ростовской области.

По данным ГУ МЧС региона, сильный гололед продлится в Ростовской области 16, 17 и в первой половине дня 18 декабря.

Василий Голубев МЧС Минэнерго Ростовская область
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