На юге России после ледяного дождя без света остаются 316 населенных пунктов
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках остаются без электричества из-за снежного циклона и ледяного дождя 316 населенных пунктов, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. На сегодняшний день без энергоснабжения остаются 316 населенных пунктов, теплоснабжения - 18 муниципальных образований и водоснабжения - 24 муниципальных образования", - говорится в сообщении.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Массовые отключения электроэнергии, вызванные ледяным дождем, произошли в начале прошлой недели.