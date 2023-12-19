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В Находке из-за аварии без тепла остались 56 многоквартирных домов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Находке из-за аварии на котельной без тепла остались 56 многоквартирных домов, в которых живут больше 8000 человек, сообщила прокуратура Приморья.

Авария затронула улицы Арсеньева, Омскую, Пирогова и Рыбацкую,

Прокуратура проводит проверку по факту аварии и оценит исполнение законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии.

Сейчас в Находке минус 10-12 градусов, к ночи похолодает до минус 18 градусов.

Находка прокуратура Приморья Приморье
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