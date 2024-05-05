Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Новый населенный пункт в ДНР под контролем российских войск, Нетаньяху не собирается заканчивать операцию против ХАМАС и концерт Мадонны

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Под контроль российских войск взят населенный пункт Очеретино в ДНР.

- TikTok удалил уже более тысячи запрещенных в России материалов. В 2022 году администрация соцсети объявила о приостановке распространения нового контента на территории РФ из-за закона о фейках.

- Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на окончание операции против ХАМАС. Израильский премьер подчеркнул, что армия страны продолжит сражаться вплоть до выполнения целей. В свою очередь ХАМАС, по данным СМИ, требует окончания операции Израиля в Газе и заявляет, что США дают лишь ограниченные гарантии завершения войны. Между тем портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что администрация президента США на прошлой неделе приостановила поставки Израилю боеприпасов американского производства.

- Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки. Решение о том, где в конечном итоге будет построен завод, пока не принято. В настоящее время дефицит тротиловых взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим.

- На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек. Поклонники занимали места заранее, некоторые за несколько дней до концерта.

- "Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ. У москвичей 50 очков, как у "Краснодара" и "Зенита", но "Динамо" опережает их по дополнительным показателям. У "Зенита" игра в запасе.