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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

ВСУ атаковали четыре белгородских муниципалитета за сутки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В Волоконовском районе, по его информации, из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и пять гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое - установлено пять "прилетов". Никто не пострадал. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - три, по хутору Мухин - один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Украина
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