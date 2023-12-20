ВСУ атаковали четыре белгородских муниципалитета за сутки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В Волоконовском районе, по его информации, из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и пять гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое - установлено пять "прилетов". Никто не пострадал. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - три, по хутору Мухин - один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.