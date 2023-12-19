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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

ВСУ обстреляли поселок Вязовое в Белгородской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района.

"Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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