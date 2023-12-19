ВСУ обстреляли поселок Вязовое в Белгородской области
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района.
"Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.
Он отметил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.