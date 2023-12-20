Песков подтвердил визит Назарбаева в Москву для встречи в Путиным

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был в Москве с частным визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Он действительно был в Москве, и была его встреча, абсолютно частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить", - сказал он на брифинге.

О деталях общения политиков он говорить не стал, напомнив, что это была частная встреча.

Путин посещал Казахстан 9 ноября. Тогда в программе его однодневного визита были переговоры с президентом Касымом-Жомартов Токаевым и участие в пленарном заседании 19-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Песков говорил, что при такой насыщенности программы Путин едва ли успеет повидаться с Назарбаевым.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года до марта 2019 года.