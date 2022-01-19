Песков подтвердил хорошие отношения Путина и с Токаевым, и с Назарбаевым

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - У президента Владимира Путина сохраняются очень теплые отношения как с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так и с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его на брифинге спросили, как в Кремле восприняли заявление Назарбаева, и отметили, что ряд наблюдателей усмотрел в этом заявление признаки завершения транзита власти в Нур-Султане.

"Это исключительно внутреннее дело Казахстана. Вы знаете, что у президента очень и очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом, и эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель тому назад общались все вместе в Санкт-Петербурге", - сказал Песков.

При этом основополагающим моментом он назвал то, что действующим президентом Казахстана в данный момент является Токаев. "А все остальное - это внутреннее дело Казахстана", - повторил Песков.

Назарбаев впервые прокомментировал беспорядки в стране 18 января в видеообращении к согражданам. Он опроверг утверждения о расколе элит в стране, заявил, что с 2019 года является пенсионером, а вся полнота власти принадлежит Токаеву. Он также призвал поддержать действующего президента Казахстана и его реформы.

На публике Назарбаева не видели с конца декабря. Песков в январе не раз говорил, что не знает, поддерживал ли Путин связь с первым президентом Казахстана в дни беспорядков. О телефонных беседах с Назарбаева сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко.