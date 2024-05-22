Суд рассмотрит апелляцию на приговор Никите Белых по делу о злоупотреблении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кировский областной суд рассмотрит апелляционные представления и жалобы на приговор по уголовному делу о злоупотреблениях и превышении полномочий, вынесенный бывшему губернатору области Никиты Белых, ранее осужденному за получение взятки, сообщили "Интерфаксу" в облсуде.

"Заседание назначено на 13 июня", - сказал собеседник агентства.

Суд рассмотрит апелляционные представления и жалобы, поданные сторонами обвинения и защиты на приговор Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года.

Октябрьский приговорил ранее осужденного за взятку Белых к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий "в связи с отсутствием в его деянии состава преступления".

Белых обвинялся по ч.3 ст.285 и п."в" ч.3 ст.286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).

Гособвинитель просил суд назначить экс-губернатору 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК). Мосгорсуд 10 мая 2018 года оставил без изменения назначенное наказание.

Обвинение в превышении должностных полномочий уже осужденному Белых предъявили в июле 2021 года. По версии следствия, в 2015 году он, исполняя обязанности губернатора Кировской области, обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний на сумму 320 млн рублей. По условиям договора, деньги и проценты должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

"В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Суммы задолженности не были возвращены в АО "К.Р.И.К."", - сообщали в СКР.

Арбитражный суд Кировской области ранее взыскал с правительства региона в пользу АО "К.Р.И.К." более 202 млн рублей. Причинение ущерба на эту сумму вменили в вину Белых.