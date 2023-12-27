Следователи помогли поставить на воинский учет в ЦВО более 1500 натурализованных россиян

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На территории Центрального военного округа военные следователи за месяц помогли поставить на воинский учет более 1,5 тысячи натурализованных россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного военно-следственного управления (ВСУ) СКР.

"Начиная с конца ноября текущего года по итогам совместных рейдов с представителями военных комиссариатов субъектов РФ, расположенных в территориальных границах ЦВО, представителями Росгвардии, сотрудниками МВД и ряда других ведомств, на воинский учет поставлены свыше 1,5 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ", - говорится в сообщении.

Из вставших на воинский учет на военную службу уже поступили свыше 200 человек, "из которых половина заключили долгосрочные контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ".

"Одновременно, по результатам проводимой следователями разъяснительной работы, свыше 140 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подобные мероприятия проводятся в Пензенской, Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Пермском, Красноярском, Алтайском кране, республике Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Мордовии, Чувашии.

"Местами массовых проверок становятся торговые центры, рынки, промышленные и продуктовые базы, строительные площадки, общежития", - сообщили в ВСУ, добавив, что в следующем году такие мероприятия будут продолжены.