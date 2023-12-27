Право на отсрочку от мобилизации в РФ дополнительно получили 834 тыс. человек

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Более 830 тысяч человек получили право на получение отсрочек от призыва по частичной мобилизации, говорится в ежегодном сборнике Минобороны РФ "Армия в цифрах".

"Дополнительно предоставлено право на получение отсрочек от призыва по частичной мобилизации 834224 чел.", - говорится в этих официальных материалах Минобороны РФ.

Среди получивших право на отсрочку 30,7% - сотрудники IT-компаний, 20,4% - банковской системы, 12,4% - энергетических компаний, 6,5% - работники сельского хозяйства, 5,2% - сотрудники СМИ, 24,8% - других отраслей.

По данным Минобороны РФ, по итогам проведения частичной мобилизации в армию призвано более 302,5 тыс. граждан, сформированы 281 воинская часть и подразделение.

Средний возраст призванных по частичной мобилизации - 35 лет, 96,4% из них служили в армии, 89% - работающие, 57% - женаты, у 63% среднее образование, говорится в материалах Минобороны РФ.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий.