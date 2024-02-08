Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разработало проект о внесении изменений в статью 4 Федерального закона от 24 июня 2023 года 269-ФЗ об установлении единого предельного возраста пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время для контрактников и мобилизованных.

Информация о подготовке документа размещена в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте ФЗ сообщается, что в период мобилизации, военного положения или в военное время "устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, и граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации: 1) имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, - 70 лет; 2) имеющих иное воинское звание, - 65 лет".

В пояснительной записке отмечается, что "в настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время военнослужащих, заключивших контракты до 24 июня 2023 г.".

Также там сообщается, что принятие законопроекта обеспечит необходимый уровень укомплектованности ВС РФ, при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период спецоперации.

"Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке.