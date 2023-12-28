Завершена разработка эскизного проекта Российской орбитальной станции

Проект направлен в "Роскосмос" для окончательного принятия

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" завершила разработку эскизного проекта Российской орбитальной станции (РОС), сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева завершила разработку эскизного проекта Российской орбитальной станции. Он прошел экспертизу в головных научно-исследовательских организациях госкорпорации, по результатам которой был скорректирован. Эскизный проект представлен в "Роскосмос" для окончательного принятия", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2023 году.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

7 ноября генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сказал, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

27 октября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.