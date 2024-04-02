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Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), "Роскосмос" ведет работы по заключению госконтрактов на ее создание, сообщили в госкорпорации во вторник.

"Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение и был утвержден госкорпорацией "Роскосмос"", - сказали в пресс-службе.

"Роскосмос" и "головные исполнители ведут работы для заключения государственных контрактов на создание" РОС, сообщают в госкорпорации.

28 декабря 2023 года в "Роскосмосе" сообщили, что ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" завершила разработку эскизного проекта РОС.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену Международной космической станции. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году. Сначала в космос отправятся научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Затем развитие РОС продолжат целевые модули.

7 ноября 2023 года генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сказал, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

27 октября 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.

Юрий Борисов Роскосмос Владимир Соловьев Российская орбитальная станция
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