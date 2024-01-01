Компании РФ могут применять новый региональный инвестиционный налоговый вычет

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские компании с 1 января могут применять новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Закон был принят Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 22 декабря.

Вычет будет предоставляться организациям, которые заключили с регионом соглашение о реализации проекта, и этот проект соответствует требованиям к проектам технологического суверенитета России. В состав вычета будут включаться только капитальные затраты в соотношении не более 25% от общего объема. При этом регионы не смогут снижать объем капитальных затрат, включаемых в вычет, ограничивать категории объектов основных средств, к которым применяется вычет, а также устанавливать запрет на перенос неиспользованного остатка на будущие периоды.

Вычет будет действовать для компаний, включенных в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо в отношении инвестиционного проекта, соответствующего критериям, которые установит федеральное правительство. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Этот вычет и вычет в виде расходов на покупку и модернизацию основных средств нельзя применять к одним и тем же объектам.

Вычет нельзя применять компаниям, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений.