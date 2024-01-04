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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Украинский БПЛА сбит в северо-западной части акватории Черного моря

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

Отмечается, что беспилотник самолетного типа был уничтожен около 20:40 по московскому времени.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымским полуостровом.

Минобороны РФ Черное море
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