Украинский БПЛА сбит в северо-западной части акватории Черного моря
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.
"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - заявили в Минобороны РФ в четверг.
Отмечается, что беспилотник самолетного типа был уничтожен около 20:40 по московскому времени.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымским полуостровом.