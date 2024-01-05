Воздушная тревога снова объявлялась в Севастополе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Второе за день предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 20 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Утреннее предупреждение о тревоге длилось 25 минут.

Накануне в Севастополе также объявлялась тревога, Минобороны РФ сообщало об отражении ракетной атаки. Развожаев сообщил, что один человек пострадал при падении осколков.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.