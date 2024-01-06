Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в субботу днем после третьей за сутки временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Остановка движения была объявлена в 15:09, сообщение о восстановлении движения - в 16:21.

В четверг мост перекрывался трижды, причем один раз - почти на 4 часа. В пятницу движение останавливалось дважды. В субботу ночью мост также уже перекрывался примерно на час, днем ограничения продлились более часа.