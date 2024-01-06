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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Более 1 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 1 тысячи автомобилей стоит в очереди на Крымский мост с обеих его сторон к 17:00 субботы, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00 - в очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств.

Как сообщалось, остановка движения по Крымскому мосту была объявлена в 15:09 субботы, сообщение о восстановлении движения опубликовали в 16:21.

В четверг мост перекрывался трижды, причем один раз - почти на 4 часа. В пятницу движение останавливалось дважды. В субботу ночью мост также уже перекрывался примерно на час, днем ограничения продлились более часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра.

Крымский мост Крым Тамань
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