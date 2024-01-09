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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Подача тепла во все пострадавшие от аварии в Подольске дома начнется во вторник

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Все дома в микрорайоне Климовск в Подольске, которые пострадали от аварии в котельной, подключат к отоплению к утру вторника, тепло начнут подавать вечером, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе встречи главы региона Андрея Воробьева с жителями микрорайона в понедельник.

"Сегодня ночью - завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно - меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки. По электричеству, как вы видите, везде стоят передвижные электростанции. Да, есть отдельные проблемы по щиткам, но у нас более 50 бригад занимается конкретно этим вопросом", - цитирует Хромушина пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в 69 домах из 173 пострадавших от аварии на котельной подача отопления восстановлена, в 36 из них тепло пришло во все квартиры.

"Сегодня котельная передана нам в управление. (...) То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи (...)", - сказал в свою очередь губернатор.

Он также сообщил, что в микрорайоне Климовск будет создана специальная управляющая компания, которая организует восстановительные работы в домах.

Как сообщалось, 4 января из-за аварии в частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы.

Московская область Евгений Хромушин Подольск
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