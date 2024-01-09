В России в 2024 году ставка экосбора сохранена на уровне 2023 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило методику расчета и ставки экологического сбора для участников расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). В 2024 году ставки экологического сбора не изменятся - останутся на том же уровне, что и в 2023 году.

Такое решение опубликовано на портале правовых активов.

Ранее сообщалось о длительной дискуссии между министерствами и участниками рынка по поводу роста экосбора. Ряд ведомств предлагали кратно повысить его с 1 января 2024 года, однако бизнес утверждал, что это вызовет рост цен на конечную продукцию, включая продукты. Методика расчета ставки экосбора вводится в России впервые, это нововведение предусмотрено законом о РОП.

С 1 января 2024 года в стране начала работу обновленная система РОП, суть которой стимулировать производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров и выпускать "экологичные" товары. Утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители, а не компании, которые производят товар.

Минприроды поясняет, что для расчета экосбора будет применяться коэффициент, учитывающий сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, востребованность извлекаемого вторичного сырья для производств, а также наличие технологической возможности утилизации. При этом будет учитываться и изменение физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании, то есть сколько циклов такое вторсырьё может быть использовано. Чем выше экологичность товара, тем ниже ставка экосбора.

Закон о РОП также предполагает возникновение полной ответственности, то есть обязанности 100% утилизации упаковки для ее производителей и импортеров в 2027 году. При этом рост нормативов утилизации отходов от упаковки будет постепенный: в 2025 году - 55%, в 2026 - 75%, и в 2027 году уже 100%. Производитель может создать свои мощности по переработке, обратиться к утилизатору, или уплатить государству экологический сбор. Эти средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами - от контейнеров для раздельного сбора отходов до заводов по их переработке.

По закону утилизация отходов означает их использование для производства товаров или продукции, выполнения работ. Утилизация включает и варианты повторного применения: рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению, регенерацию - возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки, рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения.

Также правительством утвержден "конвертор" для участников РОП. В постановлении прописаны виды продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации отходов.

"Это позволит исключить факты недобросовестного или некачественного выполнения обязанности в рамках института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Определяющим фактором для утилизации является развитие отрасли, например, переработка товаров и выпуск возможны только при наличии оборудования, методик и других составляющих процесса. Поэтому эксперты изучили все наилучшие доступные технологии", - поясняет Минприроды.