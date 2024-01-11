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Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер денежно-кредитной политики (ДКП) в борьбе с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Один из предпринимателей посетовал на досрочное исчерпание лимитов по программе субсидирования процентных ставок для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток в рамках постановления правительства №1818. Он отметил, что лимиты были исчерпаны из-за роста ключевой ставки ЦБ, и попросил увеличить эту льготную программу.

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"Что касается увеличения лимитов, фондирования банков дополнительного - это будет сводить если не на нет, то уменьшать эффект то того, что делает ЦБ по подавлению инфляции", - сказал Путин, тем самым поддержав позицию Банка России.

"Все, что вы предлагаете - это увеличение той же самой денежной массы, поэтому это, конечно, теоретически можно сделать, но это идет вразрез с теми целями, ради которых поднимается ключевая ставка ЦБ", - отметил глава государства.

Тем не менее, он пообещал обсудить этот вопрос с правительством. "В целом мы же точечно все-таки в экономику деньги даем по определенным льготам. Будет ли обоснованным с учетом всей ситуации в экономике давать дополнительные средства сюда - либо фондирование увеличить, либо объемы субсидирования увеличить, это нужно посмотреть. Тем не менее, подумаем. Я не говорю "нет", но я так очень осторожно к этому отношусь", - сказалл Путин.

Банк России начал цикл ужесточения ДКП в июле с повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ повысил ее сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре ЦБ увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%.

"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде, она все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", - подчеркнул президент.

Владимир Путин
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