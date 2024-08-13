Инвестиции в создание ЦОД на Кольской АЭС оценены в 1,4 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство центра обработки данных (ЦОД) "Арктика" на Кольской АЭС в Мурманской области составят 1,4 млрд рублей, говорится в презентации директора АЭС Василия Омельчука. Речь идет о вложениях в ценах 2022 года, с учетом НДС, говорится в презентации.

"Мы планируем, что до конца года мы этот ЦОД введем в эксплуатацию", - сказал Омельчук, представляя презентацию.

Он добавил, что блочно-модульный ЦОД будет включать 48 стоек. Его мощность составит около 1 МВт.

"Если будут потребители нашей услуги по обработке информации, мы будем готовы нарастить довольно быстро этот центр обработки данных", - уточнил директор АЭС.

ЦОД предполагалось запустить в 2023 году, но потом сроки сдвинулись на 2024 год.

Ожидается, что ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами "умного города", поддержки туризма и других направлений развития региона.