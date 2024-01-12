Директор охранной фирмы получил условный срок после стрельбы в ижевской школе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к условному сроку директора ООО "Частная охранная организация "Щит" Алексея Злобина после стрельбы в школе №88, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Удмуртии в пятницу.

"Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что осужденному также установлен испытательный срок в три года.

По словам сотрудника пресс-службы, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние здоровья его и близких родственников, а также сотрудничество со следствием.

Стрельба в ижевской школе

Утром 26 сентября 2022 года 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 23 человека, среди них 22 ребенка. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия), а также по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В ходе расследования был задержан директор частной организации "Щит" Злобин, охранявшей школу. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд поместил фигуранта под домашний арест, затем изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, Злобин заключил договор на охрану школы, но не организовал ее надлежащим образом. Он, в том числе, допустил к работе в качестве охранников лиц, которые в силу возраста и состояния здоровья не были способны обеспечить надлежащую защищенность объекта, говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле 2021 года Злобин предоставил в банк фиктивные платежные поручения, на основании которых на счет его ЧОП поступило 500 тыс. рублей. В отношении Злобина было возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).