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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Никаких перспектив для возобновления "зерновой сделки" сейчас нет, иные пути экспорта украинского зерна максимально рискованны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этих разговоров больше не ведется. Нету никаких оснований, наверное, для возобновления (для возобновления "зерновой сделки"), этих разговоров не ведется, сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась нас (России)", - отметил он.

По его словам, "нет никаких перспектив для выполнения "сделки", мы их не видим".

"Что касается иных путей (экспорта украинского зерна), они опасны, они полны рисков", - подчеркнул пресс-секретарь президента и добавил, что "это, наверное, больше тема для страховых компаний, коммерческих судовладельцев, которые это осуществляют".

"Там все должны отдавать отчет в том, что работают с максимальными рисками", - заключил Песков.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и об усилиях ООН добиться отмены барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Дмитрий Песков Украина
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