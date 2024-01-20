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В Думу внесен законопроект о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму на денонсацию соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в советское время.

В РоссииКабмин РФ одобрил законопроект о денонсации соглашения с Британией о рыболовствеЧитать подробнее

Соответствующий проект закона (533842-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности платы парламента РФ.

Соглашение было подписано 25 мая 1956 года и предоставляет право рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.

В пояснительной записке говорится, что "соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют".

"Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении Российской Федерации, денонсация Соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

Великобритания Госдума
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